Weltkulturerbe : Völklinger Hütte erstrahlt zur Wiedereröffnung in Rot

Die Völklinger Hütte ist das weltweit einzig erhaltene Eisenwerk aus dem Industriezeitalter. Sie wurde 1986 nach rund 100 Jahren stillgelegt und 1994 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.

Völklingen | Nach gut vier Monaten Zwangspause erstrahlt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte zur Wiedereröffnung an diesem Freitag in neuem Licht: und zwar in Rot. Für mindestens einen Monat werde die Hochofengruppe rot leuchten, kündigte die Völklinger Hütte am Montag an. Möglich mache dies die Lichttechnik des LED-Entwicklers Rüdiger Lanz aus Simmertal im Hun...

