Rad ab : Wahrzeichen der Berliner Volksbühne ausgehoben

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Das legendäre «Räuberrad», Wahrzeichen der Berliner Volksbühne, ist nach einem beispiellosen Hin und Her abgebaut worden. Am Freitag buddelten Bauarbeiter auf der abgesperrten Wiese vor dem Theater die rostige Eisenskulptur aus dem Boden, ein großer Kran hob die schwere Last vorsichtig aus der Verankerung.

Ein erster Versuch zum Abbau war am Mittwochabend noch gescheitert.

Der scheidende Volksbühnen-Intendant Frank Castorf hatte das beliebte Wahrzeichen nicht seinem Nachfolger Chris Dercon überlassen wollen. Zugleich beanspruchte es aber auch die Witwe des Bühnenbildners Bert Neumann, der das Speichenrad auf Beinen einst geschaffen und zum Logo für die Volksbühne gemacht hatte.

Nach einem Schlagabtausch zwischen den Anwälten verständigten sich beide Seiten mit Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) dann auf einen Kompromiss. Demnach darf das Rad jetzt die Volksbühne zu ihrem Gastspiel nach Avignon in Frankreich begleiten. Danach wird es ein Jahr lang saniert, um anschließend wieder am ursprünglichen Standort aufgebaut zu werden - es sei denn, die Parteien einigen sich auf «einen anderen, würdigen Standort».

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 17:34 Uhr