Ex-Bürgermeister : Wowereit-Buch: «Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin»

Von ihm stammen die Worte «Berlin ist arm, aber sexy». Nun bringt der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt Klaus Wowereit ein neues Buch heraus.

von dpa

12. April 2018, 14:17 Uhr

Der Buchtitel lautet: «Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin». Das neue Werk des früheren Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD) kommt am 4. Mai raus.

Der Verlag kündigte bereits die Themen an: Wowereits «bewegtes unkonventionelles Politikerleben», «ein kritischer Blick auf die Politikszene von heute» - und natürlich «sein» Berlin. Erzählt werde das ganze «in gewohnt lockerem Plauderton, gespickt mit spannenden Hintergründen und unterhaltsamen Anekdoten».

Ursprünglich war das Buch mit dem Titel «Berlin, die Politik und ich» angekündigt worden. Der Verlag Edel Books änderte das dann noch. Wowereit (64) wird das Buch in Berlin selbst vorstellen.

Im Juni 2001 wurde der SPD-Politiker Regierender Bürgermeister von Berlin, 2008 erschien sein erstes Buch: «... und das ist auch gut so.: Mein Leben für die Politik». Darin ging es auch um Herkunft, Kindheit, Jugend und seinen Aufstieg in der Politik. Wowereits neues Buch knüpft daran an.