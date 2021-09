Offizielle Deutsche Charts : 20. Nummer-eins-Album für Peter Maffay

Es hat sich einiges getan im Ranking der beliebtesten Singles und Alben in Deutschland dieser Tage. In beiden Formaten gibt es neue Spitzenreiter.

Baden-Baden | Ein Rekord für Peter Maffay: Mit „So weit“ kann der Sänger sein 20. Nummer-eins-Album in Deutschland feiern. „Der Kultrocker baut mit seinem neuen, sehr persönlichen Werk "So weit" die unfassbare Rekordmarke weiter aus und schraubt zusätzlich den Bestwert in der Kategorie des am längsten in den Album-Top-10 platzierten Acts nach oben - auf nunmehr ...

