Einschaltquoten : 5,25 Millionen Zuschauer bei ZDF-Krimi „Helen Dorn“

5,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstagabend den ZDF-Krimi „Helen Dorn: Die letzte Rettung“ eingeschaltet.

Berlin | 5,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstagabend den ZDF-Krimi „Helen Dorn: Die letzte Rettung“ eingeschaltet. Kommissarin Dorn (Anna Loos) muss darin den Mord an einer Medizinstudentin aufklären. Mit einem Marktanteil von 22,4 Prozent lag das ZDF klar an erster Stelle. Der Entertainer Florian Silbereisen lud in der ARD zur „Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.