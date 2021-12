Einschaltquoten : 8,5 Millionen sehen Bremer „Tatort“

Am „Tatort“ Im Ersten kommt in der Regel keiner vorbei. Das war auch am Sonntagabend so. Im ZDF kamen Weihnachtsgefühle gut an.

Berlin | Der „Tatort“ hat den Sonntagabend in Fernseh-Deutschland dominiert. Die Bremer Episode „Und immer gewinnt die Nacht“ erreichte im Ersten ab 20.15 Uhr 8,50 Millionen Zuschauer (25,2 Prozent). In dem Fall hatten die TV-Kommissarinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) sowie Kommissar Mads Andersen (Dar Salim) den grausig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.