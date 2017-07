Einschaltquoten : 8,7 Millionen sehen EM-Triumph der deutschen U21-Fußballer

Fußball ist noch immer Deutschlands beliebteste Sportart. Auch wenn am Freitagabend nur die Junioren um die Europameisterschaft spielten - die Fernsehzuschauer waren in hohem Maße interessiert. Das Finale verfolgten fast drei Mal so viele Menschen wie ARDs Tragikomödie.