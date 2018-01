Blümchen : 90er-Revival beschert Jasmin Wagner volle Mailbox

In den 90er Jahren macht sie als Blümchen Karriere. Aber Jasmin Wagner lebt trotzdem gerne im Hier und Jetzt.

von dpa

21. Januar 2018, 14:16 Uhr

Das aktuelle 90er-Revival geht an Musikerin Jasmin Wagner (37) nicht spurlos vorbei. «Man muss sich das so vorstellen, dass meine Mailbox eigentlich jedes Wochenende voll gegrölt wird von Freunden, die auf 90er-Partys meine Hits hören und dann sagen: "Hey hör mal!"», sagte Wagner am Rande des Deutschen Filmballs am Samstag in München.

Unter dem Künstlernamen Blümchen hatte die Sängerin vor mehr als 20 Jahren mit Liedern wie «Herz und Herz» und «Boomerang» regelmäßig die deutsche Hitparade erklommen. Nach dieser Zeit sehne sie sich trotzdem nicht zurück. «Ich vermisse die 90er nicht, weil es schön ist im Hier und Heute», sagte Wagner, die mittlerweile als Schauspielerin auf der Bühne steht: «Aber ich freue mich, dass die Leute so viel Freunde an den ganzen Songs haben und ich so viel positives Feedback bekomm.»