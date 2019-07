Podcast-Gespräch über Privates : "Absurde Situation": Kevin Kühnert wird auf Tinder für Double gehalten

Dass Prominente im Alltag manchmal absurde Situationen erleben, kann Juso-Chef Kevin Kühnert bestätigen.

von Lorena Dreusicke

17. Juli 2019, 12:11 Uhr

Berlin | Im Podcast "Deutschland3000 – ’ne gute Stunde mit Eva Schulz" des ARD-ZDF-Netzwerks "funk" spricht der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, mit Journalistin Eva Schulz über seine Partei-Ambitionen, das Zittern der Kanzlerin – und über sein Privatleben.

Kühnert, der in seiner Jugend seine Homosexualität öffentlich machte, betreibt privat Onlinedating. Auf die Frage "Kannst du überhaupt noch tindern?" antwortete Kühnert, er erlebe mittlerweile absurde Situationen mit der Datingapp. "Also wenn die zum Beispiel schreiben: 'Ich finde es eine Frechheit, dass Sie sich hier als Kevin Kühnert ausgeben!'".

Juso-Chef im Video-Interview: Wann ist es Zeit, in der SPD zu putschen?



Kühnert wende dann einen Trick an, um dem Chatpartner seine Identität zu beweisen. "Du musst etwas nehmen, worauf nur du Zugriff hast. In meinem Fall ist das mein Twitter-Account und der Code, mit dem man sich verifiziert ist." Er schreibe dann: "Hey, schau mal auf meinen Twitter-Account. Ich setze mal für die nächsten fünf Minuten einen Punkt hinter meinen Namen."

Entspannung in der Badewanne

Auch wie er am liebsten entspannt, gab der Nachwuchspolitiker preis: "Ich habe ein Faible für Vorabendserien", sagte er. Gemeinsam mit seiner Mutter habe er regelmäßig "Marienhof" und "Verbotene Liebe" geschaut. "Heute ist das mein Badewannen-Ritual, wenn ich mal richtig Zeit habe und mich entspannt da rein lege, dann guck ich eine Folge 'In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte' an."

Bundespolitisch gilt der 30-Jährige als möglicher Anwärter für den SPD-Vorsitz. Eine Kandidatur schloss Kühnert in dem Gespräch erneut nicht aus, doch die erwartbar hohe Arbeitsbelastung schrecke ihn ab, sagte er. Angesprochen auf die Zitteranfälle von Bundeskanzlerin Angela Merkel warb er für Verständnis. Auch ihm habe während eines Live-Fernsehinterviews schon einmal das Bein unkontrollierbar gezittert. "Ganz unangenehme Situation, aber auch ein ganz menschlicher Reflex."

Weiterlesen: Die Bewerber für den SPD-Vorsitz – und wer noch im Gespräch ist