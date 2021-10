Fans enttäuscht und genervt : Adele-Konzerte in London in Sekunden ausverkauft

Innerhalb weniger Sekunden waren die beiden Konzerten von Adele in London im Juli 2022 ausverkauft. Kurze Zeit später wurde einige dieser Tickets bereits im Internet zu horrenden Preise angeboten.

London | Innerhalb weniger Sekunden nach Verkaufsstart hat es für die ersten Konzerte seit Jahren von Superstar Adele in London keine Karten mehr gegeben. Ticketseiten meldeten am Samstag rasch "ausverkauft" - zum Entsetzen zahlreicher Fans. In sozialen Medien waren Wut und Trauer groß, wie die Zeitung "The Sun" berichtete. "Wie kann es sein, dass es um 10....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.