Astronaut : Alexander Gerst über Außerirdische und Köln

Der 45-Jährige stammt aus Baden-Württemberg, lebt aber in Köln. Er lässt nichts auf seinen derzeitigen Wohnort kommen.

Köln | Alexander Gerst (45) hat ein Faible für seinen Wohnort Köln. „Ich glaube, als Außerirdischer würde man sich in Köln sehr wohlfühlen, weil man ohne Probleme einfach so durch die Straßen spazieren könnte - es würde noch nicht einmal auffallen“, sagte der aus Künzelsau in Baden-Württemberg stammende Astronaut dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Das ist t...

