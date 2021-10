Sängerin : Alice Merton bevorzugt musikalisch Herzschmerz

Die süße Liebe in Rosarot? Liebeslieder sind nichts für die Musikerin Alice Merton. Sie mag eher „Heartbreak-Songs“.

Bad Vilbel | Die Musikerin Alice Merton singt lieber über Herzschmerz als über die Liebe selbst. „Ich könnte nie ein Lied schreiben: "Hey ich lieb dich so sehr, alles ist so schön"“, sagte sie am Sonntag in einem Interview des privaten Radiosenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel. „Ich mag lieber die ganzen Probleme darstellen, die in Liebesbeziehungen entstehen, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.