„All Together Now“ : Melissa Khalaj ersetzt Luke Mockridge: Sat.1 tauscht Moderator aus

Erst stärkte Sat.1 seinem Star Luke Mockridge lange den Rücken. Nun setzt der Sender für seine neue Show "All Together Now" lieber auf Melissa Khalaj.

München | Der in eine Missbrauchsaffäre verwickelte TV-Moderator und Comedian Luke Mockridge verliert eine weitere Anstellung: Die Sat.1-Show "All Together Now" wird an seiner Stelle Melissa Khalaj moderieren. Das berichtete die 32-Jährige am Montag hocherfreut in einer Instagram-Story. Am Dienstag bestätigte der Sender die Personalie gegen über "DWDL". Khal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.