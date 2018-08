Eilmeldung : Trauer um Musiklegende: Aretha Franklin stirbt im Alter von 76 Jahren

Die Soul-Legende Aretha Franklin ist tot. Die Sängerin sei im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien.

von Christian Ströhl

16. August 2018, 16:06 Uhr

Detroit | Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, ist Soul-Sängerin Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren gestorben. Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden.

"Respect!"

Die Musiklegende wurde mit Titeln wie "Respect", "Chain of Fools" und "I Say a Little Prayer" zur "Queen of Soul". Vor einigen Tagen mehrten sich Berichte, dass sie schwer krank sei. Die 76-Jährige "bittet um eure Gebete", twitterte Evrod Cassimy, Reporter des Lokalsenders WDIV in Detroit und ein Freund Franklins am Dienstag. "Sie ruht sich aus und ist von engen Freunden und ihrer Familie umgeben", schrieb Cassimy nach einem Gespräch mit der Sängerin.

2005 erhielt die "First Lady of Soul" vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush die Freiheitsmedaille. 2009 sang sie zur Amtseinführung von Bushs Nachfolger Barack Obama vor Hunderttausenden in Washington. 2015 trat sie auch vor Papst Franziskus in Philadelphia auf.

75 Millionen Tonträger verkauft

Die Mutter von vier Kindern gewann im Verlauf ihrer Karriere 18 Grammys und verkaufte mehr als 75 Millionen Tonträger. 2017 veröffentlichte sie ihr letztes Album unter dem Titel "A Brand New Me", das Neuinterpretationen ihre wichtigsten Songs enthält. Danach verkündete sie ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit.