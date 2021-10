Streaming : „Army Of Thieves“: Ein Kreischen geht um die Welt

Im Zombie-Blockbuster „Army Of The Dead“ glänzt Matthias Schweighöfer als kreischender Safeknacker. In dessen Vorgeschichte erfahren die Fans nun: Der Deutsche erzeugt auch ohne Untote in seiner Nähe schrille Töne.

Berlin | Las Vegas voller Zombies und mittendrin ein kreischender Deutscher: Im Zack-Snyder-Blockbuster „Army Of The Dead“ überzeugte Matthias Schweighöfer als überdrehter und hysterischer Safeknacker Ludwig Dieter. Fünf Monate später zeigt Netflix jetzt dessen Vorgeschichte in „Army Of Thieves“. In dem Film erfahren die Zuschauer zunächst, dass es sich bei...

