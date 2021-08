TV-Tipp : Arte-Reportage: Trocknet Istanbul aus?

Istanbul leidet unter einer wachsenden Wasserknappheit. Seit Jahren regnet es immer weniger, die Wasserleitungen sind marode. Was tun?

Istanbul | Wer an die türkische Metropole Istanbul denkt, dem kommt der malerische Bosporus in den Sinn, die berühmte Einkaufsstraße Istiklal und historische Schätze wie die Hagia Sophia. Doch Istanbul ist auch eine Betonwüste, Wassermangel und Verschmutzung nehmen zu. Die Ressourcen werden knapper, Meeresschleim bedroht das gesamte Ökosystem des an Istanbul ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.