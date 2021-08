Auszeit : Ashley Tisdale singt vor allem für ihr Töchterchen

Musik hat momentan nicht die größte Priorität bei Ashley Tisdale. Momentan fühlt sie die Sängerin auch nicht dazu berufen. Es muss vor allem eine Bedingung erfüllt sein.

Los Angeles | „High School Musical“-Star Ashley Tisdale hat in den vergangenen Jahren kein Bedürfnis verspürt, neue Musik zu machen. „Ich muss denken: 'Okay, ich bin bereit und ich weiß, was das ist, und ich weiß, was ich sagen möchte.' Und wenn ich nichts zu sagen habe, werde ich es nicht einfach tun, nur um es zu tun“, sagte die 36-Jährige dem US-Magazin „Peop...

