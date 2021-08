Insel der Sorglosigkeit : Barbara Streisands B-Seiten aus sechs Jahrzehnten

Wenn eine der größten Sängerinnen der Popmusik unveröffentlichte Songs herausbringt, dürften ihre Fans nicht lange zögern. Anderen könnte das Album „Release Me 2“ dagegen gestrig erscheinen.

New York | Sechs Jahrzehnte umspannen die Songs, die die Grande Dame der bombastischen Popmusik nun aus ihrem Repertoire an B-Seiten veröffentlicht. Barbra Streisand bezeichnet ihr neues Album „Release Me 2“ als „eine Chance, Songs, die für mich immer noch bedeutungsvoll sind, wieder aufleben zu lassen und ihnen in einigen Fällen den letzten Schliff zu geben“...

