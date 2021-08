Memorabilia : Beatles-Aphrodite wird versteigert

Die Göttin der Liebe war dabei, als die Beatles „All You Need Is Love“ spielten. Danach landete die Fiberglas-Aphrodite in einem Garten. Jetzt soll sie 20.000 Pfund bringen.

Liverpool | Eine Statue der griechischen Göttin Aphrodite, die einst einen berühmten Fernsehauftritt der Beatles zierte, soll in Liverpool versteigert werden. Der Beatles Shop, der die Auktion Ende August veranstalten will, rechnet laut eigenen Angaben mit bis zu 20.000 Pfund (umgerechnet rund 23 515 Euro) für die Fiberglas-Statue. Diese war im Jahr 1967 als B...

