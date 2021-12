ZDF-Romanze : Bei Rosamunde Pilcher heiraten erstmals zwei Frauen

Rosamunde-Pilcher-Filme spielen in einer Parallelwelt. Man könnte meinen, dass das auch gesellschaftspolitisch gilt. Aber der neue Film der Herzschmerz-Reihe setzt ein anderes Signal.

Mainz/Köln | Rummms, da geht die Kirchentür auf und ein gestrenger Aufseher mit äußerst humorlosem Gesicht betritt das Gotteshaus. Vikarin Rebecca Taylor hat gerade zwei Frauen getraut, was ihrem Chef so gar nicht zu gefallen scheint. Spannung liegt in der Luft. „Hoffentlich kriegen Sie wegen uns keinen Ärger“, sagt eine der beiden Frischgetrauten verunsichert....

