Neues Jurymitglied : Bericht: Patrick Kelly soll Samu Haber bei "The Voice" ersetzen

Die Besetzung von "The Voice of Germany" nimmt wieder Formen an - allerdings ohne Beteiligung des Finnen Samu Haber.

von dpa

20. Juni 2018, 11:20 Uhr

Berlin | Michael Patrick Kelly (40) soll nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung die Nachfolge des Finnen Samu Haber (42) antreten. "Es können gerne alle spekulieren", sagte ein ProSiebenSat.1-Sprecher. "Wer die Coaches sind, werden Sat.1 und ProSieben am Donnerstag auf der Fernsehmesse Screen Force verkünden."

Haber hatte vor etwa vier Wochen seinen Abschied bekanntgegeben. Zu den anderen sogenannten Coaches und Jurymitgliedern gehören Yvonne Catterfeld, das Duo Michi Beck/Smudo und Mark Forster. Die Screen Force Days sind an diesem Mittwoch und Donnerstag in Köln - dort präsentieren Deutschlands Privatsender ihre neuen Programme.