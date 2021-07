Heavy Metal : Blind Guardian-Sänger „super motiviert“

Im letzten Jahr fiel das Festival in Wacken ganz aus. In diesem September soll immerhin das „Bullhead City Festival“ in dem Dorf in Schleswig-Holstein über die Bühne gehen.

Krefeld/Meerbusch | Nach fast zwei Jahren Bühnenpause soll die Heavy Metal-Band Blind Guardian im September als Höhepunkt des ersten Abends beim „Bullhead City Festival“ in Wacken vor 20 000 Menschen spielen. Sänger Hansi Kürsch ist nach eigenen Worten „super motiviert“. Die Bandmitglieder aus Krefeld und Meerbusch könnten sich „momentan nichts Besseres vorstellen“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.