Prüfung auf jugendgefährdende Inhalte : Böhmermann erfolgreich: Indizierungs-Verfahren für Mobilespiel Coin Master

In seiner Show "Neo Magazin Royale" hat Jan Böhmermann die Indizierung des Handyspiels Coin Master gefordert.

von Christian Ströhl

15. Oktober 2019, 16:07 Uhr

Hamburg | Jan Böhmermann bezeichnet sich selbst gerne als Gamer. Ein Spiel jedoch sähe der ZDF-Moderator am liebsten auf dem Index: das Handyspiel Coin Master von Moon Active. In einem kritischen Beitrag in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" forderte Böhmermann nun ein Indizierungsverfahren gegen die Spiele-App. Das Programm steht unter dem Verdacht, Kinder gezielt zum Glücksspiel zu verführen. Weil es jedoch Ämtern und Lehreinrichtungen vorbehalten ist, Anträge zu Indizierungen zu stellen, war Böhmermann auf die Hilfe seiner Zuschauer angewiesen – mit Erfolg.





Bundesprüfstelle leitet Verfahren ein

Wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) mitteilte, ging nach Böhmermanns Aufruf "eine Vielzahl an Anträgen bzw. Anregungen zur Indizierung des Spiels" ein. Deswegen wird Coin Master auf jugendgefährdende Inhalte geprüft.

Coin Master Darum geht es in dem Spiel In Coin Master können Freunde gegeneinander antreten, indem sie Dörfer erbauen und vor ihren Gegenspielern verteidigen. Spieler müssen sich das virtuelle Geld für den Dorfbau aber erst an virtuellen Spielautomaten erspielen – für echtes Geld. Der Vorwurf: Das Strategiespiel diene nur als Feigenblatt, damit die Glücksspielelemente nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Das Spiel ist freigegeben ab 0 Jahren.





App-Macher werben mit Bohlen und Bibi

Indiziert werden Spiele, wenn sie laut der BPjM geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder deren Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu gefährden. Die Spiele dürfen Minderjährigen in dem Fall nicht mehr zur Verfügung gestellt werden und selbst Werbung für indizierte Medien ist illegal. Der letzte Punkt dürfte Coin Master besonders hart treffen. Die App-Macher werben massiv mit Promis wie Dieter Bohlen und Pietro Lombardi oder Influencern wie Bibi von Bibi's Beauty Palace.





Formal fallen Apps wie Coin Master nicht unter das Glücksspielverbot für Jugendliche, weil kein Geld gewonnen werden kann und der Spielverlauf nicht zwingend vom Zufall bestimmt wird, sondern vom Anbieter per Algorithmus gesteuert werden kann. Nach Recherchen des "Neo Magazin Royale" stecken die Firma Moonactive sowie mehrere Investoren aus der Glücksspielbranche hinter der App.

In der Pressemitteilung der BPjM heißt es:

Der Einsatz von Lootboxen in Videospielen und Glücksspielsimulationen werde im Kontext Glücksspiel, Begünstigung von Mediensuchtverhalten und Kostenfallen im Internet diskutiert. Im Unterschied zur traditionellen Spruchpraxis der BPjM gehen hierbei jedoch die Risiken für Kinder und Jugendliche nicht primär vom eigentlichen Inhalt des Spiels aus, sondern von der besonderen Spielanlage.





Sollte das Verfahren Erfolg haben, wäre das Spiel nicht verboten, dürfte aber Kindern und Jugendlichen nicht mehr zugänglich sein und ebenfalls nicht mehr öffentlich beworben werden. Ein Gremium werde nun in einem "gerichtsähnlichen Verfahren" beraten, was zu tun sei, heißt es von Seiten der BPjM.