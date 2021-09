BBC-Doku : Britische Royals in Gedenken an Prinz Philip vereint

Der „Megxit“ hat Spuren bei den Royals hinterlassen, außerdem reißen die Vorwürfe gegen Prinz Andrew nicht ab. In seltener Harmonie zeigt sich die Königsfamilie nun im Fernsehen - doch auch das ist umstritten.

London | Es sind Bilder, wie man sie lange nicht gesehen hat: Prinz Charles, Prinz Harry, Prinz Andrew und weitere Royals vereint - zwar nicht an einem Tisch, aber gemeinsam auf den Bildschirmen der Nation. In der BBC-Dokumentation „Prince Philip: The Royal Family Remembers“ (deutsch: „Die Königsfamilie erinnert sich“) denken sie an Zeiten zurück, in denen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.