TV-Tipp : Bruce Darnell ist zurück bei ProSieben

Bruce Darnell wurde bekannt als aufgekratzter Model-Ausbilder („Die Handtasche muss lebendig sein!“) in Diensten Heidi Klums. Nun kehrt er zum „Topmodel“-Sender ProSieben zurück.

Köln | In seiner neuen Sendung will Bruce Darnell Menschen überraschen. Aber überrascht ist er nun erstmal selbst. Darüber, dass er am Donnerstag (2. Dezember, 20.15 Uhr) bei ProSieben eine eigene Primetime-Show präsentieren kann. Für ihn ist das eine ganz große Sache. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie bekannt sein werde, dass ich so weit kom...

