„Bunte New Faces Award Music“ : „Bunte“-Musik-Talentpreis für Rapperin Badmómzjay

Sie ist 19 Jahre alt und die jüngste deutsche Rapperin, die den ersten Platz in den Single-Charts belegte: Badmómzjay ist nun mit dem „Bunte New Faces Award Music“ ausgezeichnet worden.

Hamburg | Die Rapperin Badmómzjay ist am Donnerstag in Hamburg mit dem „Bunte New Faces Award Music“ geehrt worden. Die 19-Jährige setzte sich gegen ihre beiden Mitbewerberinnen, die Singer-Songwriterin Leony und die Künstlerin Wilhelmine, durch, wie eine Sprecherin der Veranstalter mitteilte. Zur Jury gehörten neben „Bunte“-Chefredakteur Robert Pölzer auch ...

