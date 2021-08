Konflikte : Comedian Faisal Kawusi erschüttert über Lage in Afghanistan

Er habe eine deutsche und eine afghanische Identität, meint Faisal Kawusi. Voller Sorge betrachtet er die Situation im Herkunftsland seiner Eltern.

Köln | Der Comedian Faisal Kawusi (30) ist erschüttert über die Lage in Afghanistan, dem Herkunftsland seiner Eltern. „Die Situation ist unfassbar brenzlig und verzweifelt“, sagte der Komiker der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Das Mindeste, was die Bundesregierung jetzt tun könne, sei die großzügige Aufnahme von Flüchtlingen. „Wir reden hier nicht von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.