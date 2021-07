Mode : „Das letzte Supermodel“: Gisele Bündchen wird 41

Sie war lange Zeit das bestverdienende Model der Welt. Vom Catwalk aber hat sich Gisele Bündchen inzwischen verabschiedet.

Hamburg | Fast-Food-Restaurants, Flughäfen, Diskotheken - die Orte, an denen spätere Top-Models entdeckt werden, haben häufig so gar nichts Glamouröses an sich. Bei Gisele Bündchen begann alles in einem Shopping-Center. Dabei wollte sie eigentlich professionelle Volleyball-Spielerin werden. Nach anfänglichem Zögern entschloss sich der Teenager dann doch für ...

