Schlagersound : David Hasselhoffs Partyalbum: „Die Leute wollen gute Laune“

David Hasselhoff war dank „Knight Rider“ und „Baywatch“ einer der größten TV-Stars. Als Sänger gelang ihm ein Nummer-eins-Hit in Deutschland. Auf seinem neuen Album will er den Spaß von damals zurückbringen.

London | Vor zwei Jahren überraschte der TV-Star und Sänger David Hasselhoff mit dem Album „Open Your Eyes“. Mit Musikgrößen wie Todd Rundgren oder Steve Stevens hatte er Songs von David Bowie, Echo And The Bunnymen und der Postpunk-Band Lords Of The New Church aufgenommen. Und das klang wirklich gut. Nun legt er mit „Party Your Hasselhoff“ nach. Statt auf ...

