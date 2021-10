Van Halen : David Lee Roth hört mit 67 auf

Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Er ist der Showman schlechthin gewesen. Auf der Bühne beeindruckte David Lee Roth als ungemein beweglicher Spagatakrobat und ausdrucksstarker Vokalist. Damit ist aber jetzt endgültig Schluss.

Berlin | Genug ist genug: Rockstar David Lee Roth, langjähriger Frontman der Band Van Halen, will sich von der Bühne verabschieden. Nach Konzertauftritten in Las Vegas im kommenden Januar werde er sich zur Ruhe setzen, sagte der Sänger im Interview der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“. „Dies sind meine letzten fünf Shows“, kündigte Roth an. Das letzte Kon...

