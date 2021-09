ARD-Doku : Der 11. September als deutsches Trauma

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 veränderten die Welt. Die ARD-Doku „Deutschland 9/11“ bietet eine neue Perspektive auf die Ereignisse. Sie beleuchtet, wie das Trauma dieses Tages nachwirkt.

Berlin | Vielleicht wiederholt sich Geschichte wirklich nicht. Die furchtbaren Bilder, die Geschichte produziert, wiederholen sich durchaus. Wieder stürzten Menschen in diesen Tagen aus dem Himmel. In ihrer Verzweiflung hatten sie versucht, sich an die Fahrwerke amerikanischer Militärtransporter zu klammern, die Menschen aus Kabul ausflogen. Vor 20 Jahren k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.