Mit 94 Jahren : Der Mann, der die Knef anzog: Uli Richter ist gestorben

Uli Richter ist tot. Der Modedesigner kleidete die Knef und Lilli Palmer ein – und machte das Nachkriegs-Berlin zur Modemetropole.

Berlin | Wenn Frauen wie Rut Brandt, Hildegard Knef und Monacos Fürstin Gracia Patricia so richtig chic aussahen, so war das auch einem Mann zu verdanken: Uli Richter. Er gehörte zu den wichtigsten Designern im Nachkriegsdeutschland. Zum 90. Geburtstag im Dezember 2016 ehrte ihn das Berliner Kunstgewerbemuseum mit einer Ausstellung. Da zeigte sich, was Rich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.