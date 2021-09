Hobbythek : Der Schlaue mit dem Schnäuzer: Jean Pütz wird 85

Jean Pütz hat Zuschauern erklärt, wie man Bier selbst herstellt, was gegen Flecken hilft und wie man sich richtig ernährt. Auch heute werkelt der einstige „Hobbytheker“ noch gerne vor sich hin.

Köln | Jean Pütz hat da mal was vorbereitet, aber das hat diesmal nicht so gut geklappt. In kurzer Hose steht er auf dem Hof seines weitläufigen Grundstücks und grüßt freundlich. „Darin riecht es jetzt ein bisschen streng“, sagt er vorwarnend, bevor er die Tür zum Haus öffnet. Der Grund: Er sei gerade angerufen worden. „Da habe ich gar nicht gemerkt, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.