TV-Tipp : Der neue „Dänemark-Krimi“: Vermissten-Suche

Die Opfer sind an einen Pflock gekettet. Irgendwo in der dänischen Einsamkeit sind sie verschollen, bis sie verdursten. Jetzt hat der Mörder ein neues Opfer - kann die Polizei die Frau lebend finden?

Berlin | Die Frau ist durstig, ihre Haut ist wund und blutig, als sie mitten in der Wildnis aufwacht. Das Schaurigste: Ihr Knöchel ist in Ketten an einen Pflock gefesselt. „Angepflockt wie Vieh“, wird es ein Polizist später beschreiben. Wie durch ein Wunder fällt ein Ast in Smillas Reichweite und sie kann sich befreien - vorerst. Völlig erschöpft schleppt s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.