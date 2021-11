Animationsfilm : Die Addams Family auf grusel-lustigem Roadtrip

Die Addams Family gruselt wieder. Diesmal verbreitet sie ihre Düsternis nicht nur rund um ihre schaurige Familienvilla. Mit ihrem Roadtrip wollen die Addams vor allem selbst einem Grusel beikommen: der Pubertät.

Berlin | Die Pubertät ist für viele Familien eine Zerreißprobe - das gilt auch für die düster-unheimliche Addams-Sippe. Die melancholische Wednesday hadert mit ihrer Familie und will am liebsten alle(s) hinter sich lassen; ihr tollpatschiger Bruder Pugsley fühlt sich zu Mädchen hingezogen, doch erntet nur Hohn und Spott. Was tun gute Eltern in so einer Situ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.