Neues vom Buchstaben-Rätsel : Die Ärzte: Abschied der Band wird unwahrscheinlicher

Fans der Band Die Ärzte müssen sich offenbar doch keine Sorgen um eine Auflösung der Spaßpunker machen.

von dpa

23. Februar 2019, 14:55 Uhr

Hamburg | Die Fans der Ärzte dürfen hoffen: Die Spaßpunker aus Berlin planen womöglich doch keinen Abschied – zumindest deutet das Buchstaben-Rätsel auf der Internetseite des Trios nun nicht mehr darauf hin. Seit Samstagmorgen kann der vierte der acht Buchstaben eines Wortes erraten werden. Es ist ein "t" - das Wort heißt also "Abst....". Nicht mehr in Frage kommt nun "Abschied".

Heißt es nun etwa "Abstürze", "Absteige", "Abstrich", "abstrakt", "abstrus!" oder "Absturz!"?. Fest steht: Wer den vierten Buchstaben richtig erraten hat, bekommt wieder einen Songschnipsel zu hören. Kündigen Gitarrist Farin Urlaub (55), Schlagzeuger Bela B (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) also ein neues Album an und veröffentlichen jede Woche einen Ausschnitt aus einem neuen Titel? Dies vermuten viele Fans in ihren Kommentaren auf der Ärzte-Homepage.

Mysteriöser Auftritt bei Böhmermann

Und ein Fan schreibt: "Wir werden sehen, man muss sagen, das die alten Herren sich nach wie vor sehr gut verkaufen können." Denn in einem der Songschnipsel hieß es: "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn." Komplett ist das zu erratende Wort erst Ende März.

Bela B war am Donnerstagabend im "Neo Magazin Royale" von Jan Böhmermann gefragt worden, ob die Ärzte ("Westerland") sich auflösen. Der Musiker erhob dann den Zeigefinger und setzte scheinbar zur Antwort an – doch in jenem Moment blieb das Bild für mehrere Sekunden stehen. Statt der Antwort gab es danach bei nur ein raunendes Publikum zu hören – und dann wechselte Böhmermann das Thema.