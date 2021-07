Offizielle Deutsche Charts : Die Amigos vor den Stones

Auf der Bühne nennen sich die beiden Brüder Ulrich Die Amigos. Diese Woche landete das Duo seinen 13. Nummer-eins-Erfolg. Sogar die Rolling Stones ließen sie hinter sich.

Baden-Baden | Die Amigos haben mit ihrer neuen Scheibe „Freiheit“ die Spitze der deutschen Album-Charts übernommen. Es sei bereits das 13. Nummer-eins-Album des Schlagerduos, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Die Amigos ließen sogar die Rolling Stones hinter sich, deren Konzertmitschnitt „A Bigger Bang, Live In Rio 2006“ an zweiter Stelle landete. Mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.