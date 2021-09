Kinder- und Jugendfilm : „Die Pfefferkörner“ kämpfen gegen die Müll-Mafia

James Bond für Kinder trifft „Fridays for Future“: In ihrem neuesten Kinoabenteuer helfen die „Pfefferkörner“, die Ozeane von Plastik zu befreien.

Hamburg | Nordirische Steilküste statt Speicherstadt: In ihrem zweiten Kinofilm gehen die Hamburger „Pfefferkörner“ erneut auf der großen Leinwand auf Verbrecherjagd. Suchten die Jungdetektive in ihrem ersten Kinofilm „Die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs“ noch nach einem Schatz in den Südtiroler Alpen, zieht es sie nun an die nordirische Ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.