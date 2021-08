TV-Tipp : „Die Toten von Salzburg“ im ZDF

Düster geht es wieder zu, in der eigentlich idyllischen Mozart-Stadt Salzburg: In einem Koffer in der Salzach treibt die Leiche einer Frau. Der Kriminalfall erfordert einmal mehr die grenzüberschreitenden Ermittlungen zweier Kommissare.

Salzburg | Zwei Kommissare, die sich gegenseitig ziemlich auf die Nerven gehen, müssen miteinander ermitteln. Zum siebten Mal bringen „Die Toten von Salzburg“ den im Rollstuhl sitzenden Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und seinen bayerischen Kollegen Hubert Mur (Michael Fitz) wieder zusammen. Die Krimireihe mit dem rustikalen Humor hat sich seit der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.