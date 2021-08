Sänger und Juror : Dieter Bohlen: Ihr seht mich wieder im Fernsehen

Der „Pop-Titan“ wirkt in einem neuen Video etwas kleinlaut: „Ich will nicht einfach jetzt wieder in die Castingshow, da wieder irgendwelche Sänger bewerten.“ Sein Comeback brauche deswegen noch etwas Zeit.

Palma de Mallorca/Berlin | Der abgesetzte „DSDS“-Chefjuror Dieter Bohlen hat sein Comeback angekündigt. „Die meistgestellte Frage in den letzten Monaten ist natürlich: Wann sehen wir Dich wieder im Fernsehen? Klar seht Ihr mich wieder im Fernsehen“, sagte Bohlen in einem neuen Instagram-Video, das er am Montag von der spanischen Insel Mallorca aus postete. Konkret konnte er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.