Future Past : Duran Duran: : „Wir wollen immer was Neues versuchen“

Sie sind seit vier Jahrzehnten im Geschäft. Zum Jubiläum veröffentlichen Duran Duran ein hervorragendes Album. Der Band gelingt dabei der Spagat zwischen dem vertrautem Sound und modernen Einflüssen.

London | Frühere Weggefährten treten in 80er-Jahre-Shows auf und veröffentlichen ein Greatest-Hits-Album nach dem anderen. Duran Duran aber wollen sich nicht auf alten Erfolgen ausruhen - und schon gar nicht zu nostalgisch werden. Das macht die Band aus Birmingham, die für Popklassiker wie „Girls On Film“, „The Wild Boys“ oder „A View To A Kill“ steht, auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.