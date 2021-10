Windflowers : Efterklang feiern ein Kreativ-Comeback

Efterklang gelten als eine der besten, experimentierfreudigsten Indie-Bands in Dänemark - und werden diesem Ruf nun wieder gerecht. Das Trio erinnert mit seinem neuen Album bisweilen an Radiohead.

Berlin | Dass die Dichte an talentierten Popmusikern in Skandinavien - erst recht gemessen an der Einwohnerzahl - extrem hoch ist, hat sich schon lange herumgesprochen. Zu den besonders geschätzten Indie-Rockbands Dänemarks zählen Efterklang, die seit 20 Jahren mit einer Mixtur aus hymnischen Balladen, sinfonischem Art-Pop und elektronischen Experimenten im...

