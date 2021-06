Im Alter von 89 Jahren : Katjes-Gründer Klaus Fassin ist tot

Klaus Fassin, Gründer des Süßwarenherstellers Katjes, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen mit.

Emmerich | Der Gründer des Süßwarenherstellers Katjes, Klaus Fassin, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Wie das Unternehmen am Dienstag am Firmensitz in Emmerich mitteilte, starb Fassin bereits am Wochenende. Der im niederländischen 's-Heerenberg aufgewachsene Unternehmer hatte bereits mit 20 Jahren die Firma Katjes Fassin im niederrheinischen Emmerich gegrün...

