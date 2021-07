Renate Burger in „SOKO 5113“ : Erste westdeutsche TV-Kommissarin Ingrid Fröhlich gestorben

Ingrid Fröhlichs Schauspielkarriere hat im Kreißsaal begonnen. 1978 schrieb sie als Ermittlerin der "SOKO 5113" deutsche TV-Geschichte. Bis zu ihrem Tod schuf sie buchstäblich Millionen Welten.

Wolfratshausen | Sie war die erste westdeutsche TV-Kommissarin: Die Schauspielerin Ingrid Fröhlich ist tot. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Familienkreisen erfuhr, starb sie am Freitag. Fröhlich wurde 81 Jahre alt. Sie hatte ihre ersten Rollen beim Volkstheater in Wien und war in den 1970er-Jahren in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen, darunter die b...

