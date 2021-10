Musik-Ballade : Ewige Friedenshymne des Träumers: Lennons „Imagine“ wird 50

Vor 50 Jahren veröffentlichte John Lennon seinen Song „Imagine“. Das Lied gilt bis heute als hoffnungsvolle Hymne für den Weltfrieden, obwohl einige Zeilen immer wieder zu Diskussionen anregen.

New York | Inmitten der Corona-Pandemie war John Lennons wohl bekanntester Hit mal wieder in aller Ohren. Während des Lockdowns hatte eine Reihe von Hollywood-Stars um Gal Gadot für ein gemeinsames Internet-Video „Imagine“ eingesungen. Die gut gemeinte Aktion kam zwar nicht so gut an (viele kritisierten sie in den Sozialen Medien etwa als sinnlose Geste). Doc...

