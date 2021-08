Mit 94 Jahren : Filmproduzent Hanns Eckelkamp gestorben

Er brachte „Kinder des Olymp“ ins Kino und produzierte Filme mit Jürgen Roland und Rainer Werner Fassbinder. Jetzt ist Hanns Eckelkamp mit 94 Jahren gestorben.

Berlin | Der Filmproduzent Hanns Eckelkamp ist tot. Er starb bereits am 5. August in Berlin im Alter von 94 Jahren, wie sein Sohn bestätigte. Eckelkamp war Mitglied der Deutschen und der Europäischen Filmakademie. Zuvor hatte die „Welt“ berichtet. Der in Münster geborene Eckelkamp eröffnete 1946 das erste Nachkriegskino in seiner Heimatstadt. In den Jahren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.