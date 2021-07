„Wird noch viel passieren“ : Vertrag verlängert: Florian Silbereisen bleibt „Traumschiff“-Kapitän

Trotz seines neuen Engagements als Juror beim "Supertalent" bleibt Florian Silbereisen dem "Traumschiff" treu und wird auch in den nächsten Jahren an Bord bleiben und die Geschicke lenken.

Mainz | Florian Silbereisen wird auch die nächsten Jahre als "Traumschiff"-Kapitän im Zweiten zu sehen sein. "Ja, wir haben den Vertrag verlängert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger", so eine ZDF-Sprecherin am Donnerstag in Mainz. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, der 39-Jährige habe seinen Ver...

