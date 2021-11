Birmingham : Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat geheiratet

Malala Yousafzai hat ihren Partner geheiratet. Die Friedensnobelpreisträgerin schreibt über ihren „kostbaren Tag“ auf Twitter und teilt Bilder von der Zeremonie.

Birmingham | Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat geheiratet. Das teilte die 24-Jährige am Dienstagabend per Twitter mit. „Heute ist ein kostbarer Tag in meinem Leben. Asser und ich haben uns das Ja-Wort gegeben, Partner im Leben zu sein“, schrieb sie. Das Paar habe eine kleine traditionelle islamische Hochzeitszeremonie mit ihrer F...

