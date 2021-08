80. Geburtstag : Liza Minelli, Uschi Glas und Hund Aron: Fritz Weppers schönste Bilder

Fritz Wepper feiert seinen 80. Geburtstag. Wir gratulieren mit Bildern seiner größten Filmmomente – mit Liza Minelli, Uschi Glas und natürlich auch mit Horst Tappert.

Gmund am Tegernsee | Über Vergangenes grübeln und sich um die Zukunft sorgen? Das ist nicht Fritz Weppers Stil. Der Schauspieler genießt am liebsten das Hier und Jetzt. Fritz Wepper hatte schon viel Glück in seinem Leben. „Ich bin ein echtes Sonntagskind“, sagt der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur und verweist auf sein Lebensmotto: „Nimm das Leben so, wie es sich...

