Mit 86 Jahren : Früherer BR-Intendant Albert Scharf gestorben

Der Bayerische Rundfunk (BR) trauert um seinen ehemaligen Intendanten Albert Scharf.

München | Der 86-Jährige sei am vergangenen Wochenende gestorben, teilte der BR in München mit. Scharf war von 1990 an zwölf Jahre lang Intendant des öffentlich-rechtlichen Senders. ...

